Euro 2020 - Gli uomini mercato: Anatoly Trubin, il non Donnarumma ucraino

vedi letture

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Anatoly Trubin - il calcio è davvero strano. Perché prima del Covid Anatoly Trubin non era sicuramente uno dei titolari dello Shakhtar Donetsk, bensì il primo della formazione giovanile, con Pyatov come mostro sacro. Poi, dopo lo stop per la pandemia, è diventato praticamente l'insostituibile fra i pali, tanto da costringere Pyatov a giocare solamente degli spezzoni. Tanti i grandi paralleli, in particolare con Gianluigi Donnarumma, per questo classe 2001 che però ha smentito di essere il nuovo Gigio. Dopo le partite contro l'Inter si è incominciato a parlare di lui anche in Italia, ma lo Shakhtar solitamente non ha particolare intenzione di cedere i propri giovani, a meno che non siano loro stessi a chiedere di andare via. Trubin, appena diventato il titolare, forse vuole costruirsi una carriera alla Pyatov, visto che gli interessamenti di Inter e Milan in questo momento non lo toccano.

Nazionale - Ucraina

Anno di nascita - 2001

Ruolo - Portiere

Squadra di appartenenza - Shakhtar Donetsk

Scadenza contratto - 2024

Valore di mercato (Transfermarkt) - 8 milioni