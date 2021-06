Euro 2020 - Gli uomini mercato: Josip Brekalo, pezzo pregiato del Wolfsburg per le italiane

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Josip Brekalo - Un anno fa era stato seguito con forza dall'Atalanta in caso di addio di Ilicic, ma quest'estate è quella giusta per l'addio al Wolfsburg. Dopo cinque stagioni al Wolfsburg, inframezzate da una allo Stoccarda, l'esterno croato può stupire sia in Nazionale, dove si contenderà una maglia con Rebic, sia nella sua prossima avventura. A farsi avanti ci ha pensato il Lille, soprattutto se dovessero andare via i tenori davanti, ma la sensazione è quella che possa anche finire in un'italiana, visto che Roma, Fiorentina e Milan lo hanno seguito a lungo. Valutazione circa 15 milioni di euro a due anni dalla scadenza contrattuale.

Nazionale - Croazia

Anno di nascita - 1998

Ruolo - Ala

Squadra di appartenenza - Wolfsburg

Scadenza contratto - 2023

Valore di mercato (Transfermarkt) - 12 milioni