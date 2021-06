Euro 2020 - Gli uomini mercato: Sergio Oliveira, giustiziere Juve. Vicinissimo alla Fiorentina

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Sergio Oliveira - I tifosi della Juventus non lo rivedrebbero molto volentieri, ma tant’è. Il giustiziere dei bianconeri di Pirlo in Champions League potrebbe infatti sbarcare in Serie A molto presto. Centrocampista centrale, pericoloso non solo su palla inattiva come certificano i 20 gol in 48 presenze nell’ultima stagione col Porto, Sergio Oliveira è un uomo da tenere d’occhio a Euro 2020. Non un titolatissimo del Portogallo di Joao Santos, chiuso da una linea mediana di qualità altissima, ma di sicuro un elemento che saprà farsi valere. 181 centimetri, molto valido soprattutto in fase di possesso, pressoché ambidestro, è un obiettivo davvero concreto della Fiorentina di Gennaro Gattuso. Dal Portogallo assicurano addirittura che la trattativa sia praticamente ai dettagli: i viola non si spingono a tanto, anche perché vorrebbero abbassare la richiesta dei Dragoes a oggi pari a 20 milioni di euro. Ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare comunque a stretto giro. Con buona pace della Vecchia Signora: averle già fatto male è di sicuro un bonus per i tifosi gigliati.

Nazionale - Portogallo

Anno di nascita - 1992

Ruolo - Centrocampista

Squadra di appartenenza - Porto

Scadenza contratto - 2025

Valore di mercato (Transfermarkt) - 19 milioni