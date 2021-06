Euro2020, Francia in apprensione: Benzema ko nell'ultima amichevole. Guai alla gamba destra

Grande apprensione in casa Francia, a pochi giorni dall’Europeo. Nel corso dell’amichevole contro la Bulgaria (in corso mentre scriviamo), al 36’ del primo tempo si è infatti fermato per infortunio Karim Benzema. L’attaccante del Real Madrid si è infatti buttato a terra, evidenziando qualche problema alla gamba destra, nella zona tra coscia e ginocchio. Il problema fisico l’ha costretto ad uscire dal terreno di gioco, sostituito da Giroud: attese novità a breve per uno dei giocatori più importanti della manifestazione, peraltro rientrato all’ultima curva nell’elenco dei convocati di Deschamps.