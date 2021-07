Euro2020, la guida agli stadi dell'Europeo: da Roma a Budapest, dove si giocheranno le gare

Ecco Euro 2020, il primo "itinerante" con undici città e impianti pronti ad ospitare le sfide delle 24 Nazionali. Di seguito gli stadi scelti per ospitare la fase finale dell'Europeo e la relativa capienza alla luce della situazione Covid-19 che condiziona le scelte di ogni paese:

ROMA, Stadio Olimpico: ospiterà il 25% della capienza dello stadio (18315 spettatori)

Girone A: Turchia-Italia (11 giugno alle 21)

Girone A: Italia-Svizzera (16 giugno alle 21)

Girone A: Italia-Galles (20 giugno alle 18)

Quarto di finale (3 luglio alle 21) tra la vincente degli ottavi (1E-3A/B/C/D) e (1D-2F)

BAKU, Olympic Stadium: ospiterà il 50% della capienza dello stadio (34935 spettatori)

Girone A: Galles-Svizzera (12 giugno alle 15)

Girone A: Turchia-Galles (16 giugno alle 18)

Girone A: Svizzera-Turchia (20 giugno alle 18)

Quarto di finale (3 luglio alle 18) tra la vincente degli ottavi (1C-3D/E/F) e (2A-2B)

SAN PIETROBURGO, Saint Petersburg Stadium: ospiterà il 50% della capienza dello stadio (34067 spettatori)

Girone B: Belgio-Russia (12 giugno alle 21)

Girone E: Polonia-Slovacchia (14 giugno alle 18)

Girone B: Finlandia-Russia (16 giugno alle 15)

Girone E: Svezia-Slovacchia (18 giugno alle 15)

Girone B: Finlandia-Belgio (21 giugno alle 21)

Girone E: Svezia-Polonia (23 giugno alle 18)

Quarto di finale (2 luglio alle 18) tra la vincente degli ottavi (1F-3A/B/C) e (2D-2E)

COPENAGHEN, Parken Stadium: ospiterà il 45% della capienza dello stadio (17129 spettatori)

Girone B: Danimarca-Finlandia (12 giugno alle 18)

Girone B: Danimarca-Belgio (17 giugno alle 18)

Girone B: Russia-Danimarca (21 giugno alle 21)

Ottavo di finale (28 giugno alle 18) tra la seconda del gruppo D e la seconda del gruppo E

AMSTERDAM, Johann Cruijff Arena: ospiterà il 25% della capienza dello stadio (13711 spettatori)

Girone C: Olanda-Ucraina (13 giugno alle 21)

Girone C: Olanda-Austria (17 giugno alle 21)

Girone C: Macedonia del Nord-Olanda (21 giugno alle 18)

Ottavo di finale (26 giugno alle 18) tra la seconda del gruppo A e la seconda del gruppo B

BUCAREST, National Arena: ospiterà il 25% della capienza dello stadio (13087 spettatori)

Girone C: Austria-Macedonia del Nord (13 giugno alle 18)

Girone C: Ucraina-Macedonia del Nord (17 giugno alle 15)

Girone C: Ucraina-Austria (21 giugno alle 18)

Ottavo di finale (28 giugno alle 21) tra la prima del gruppo F e una delle migliori terze (tra i gruppi A/B/C)

LONDRA, Wembley Stadium: ospiterà almeno il 25% della capienza dello stadio per le prime 3 gare dei gironi e un ottavo (22500 spettatori)

Girone D: Inghilterra-Croazia (13 giugno alle 15)

Girone D: Inghilterra-Scozia (18 giugno alle 21)

Girone D: Repubblica Ceca-Inghilterra (22 giugno alle 21)

Ottavo di finale (26 giugno alle 21) tra la prima del gruppo A e la seconda del gruppo C

Ottavo di finale (29 giugno alle 18) tra la prima del gruppo D e la seconda del gruppo F

Semifinale 1 (6 luglio alle 21)

Semifinale 2 (7 luglio alle 21)

Finale (11 luglio alle 21)

GLASGOW, Hampden Park: ospiterà il 25% della capienza dello stadio (12966 spettatori)

Girone D: Scozia-Repubblica Ceca (14 giugno alle 15)

Girone D: Croazia-Repubblica Ceca (18 giugno alle 18)

Girone D: Croazia-Scozia (22 giugno alle 21)

Ottavo di finale (29 giugno alle 21) tra la prima del gruppo E e una delle migliori terze (tra i gruppi A/B/C/D)

SIVIGLIA, Estadio La Cartuja: ospiterà il 30% della capienza dello stadio (17813 spettatori)

Girone E: Spagna-Svezia (14 giugno alle 21)

Girone E: Spagna-Polonia (19 giugno alle 21)

Girone E: Slovacchia-Spagna (23 giugno alle 18)

Ottavo di finale (27 giugno alle 21) tra la prima del gruppo B e una delle migliori terze (tra i gruppi A/D/E/F)

MONACO DI BAVIERA, Allianz Arena: ospiterà circa il 22% della capienza dello stadio (minimo 14.500 spettatori)

Girone F: Francia-Germania (15 giugno alle 21)

Girone F: Portogallo-Germania (19 giugno alle 18)

Girone F: Germania-Ungheria (23 giugno alle 21)

Quarto di finale (2 luglio alle 21) tra la vincente degli ottavi (1B-3A/D/E/F) e (1A-2C)

BUDAPEST, Puskas Arena: ospiterà il 100% della capienza dello stadio (67155 spettatori), ma con rigidi requisiti di ingresso nell'impianto. Sarà l'unico impianto che potrebbe essere riempito in ogni ordine di posto per le partite di Euro 2020

Girone F: Ungheria-Portogallo (15 giugno alle 18)

Girone F: Ungheria-Francia (19 giugno alle 15)

Girone F: Portogallo-Francia (23 giugno alle 21)

Ottavo di finale (27 giugno alle 18) tra la prima del gruppo C e una delle migliori terze (tra i gruppi D/E/F)