focus Euro 2020, la Top e la Flop 20: Spinazzola guarda tutti dall'alto in basso

Leonardo Spinazzola è il miglior giocatore di Euro 2020 per media voto fino a questo momento. Il terzino sinistro non a caso è stato eletto migliore in campo contro la Turchia e contro l'Austria. Secondo gradino del podio ancora ad appannaggio di un azzurro, ossia Jorginho, poi la bagarre. Questa la classifica dei migliori e dei peggiori 20 considerando i giocatori che hanno preso voto in almeno tre occasioni:

TOP 20

7,17 SPINAZZOLA (Italia)

7,13 JORGINHO (Italia)

7,00 DE BRUYNE (Belgio)

7,00 DAMSGAARD (Danimarca)

7,00 KJAER (Danimarca)

7,00 MAEHLE (Danimarca)

7,00 CHIESA (Italia)

7,00 INSIGNE (Italia)

7,00 LOCATELLI (Italia)

6,88 DUMFRIES (Olanda)

6,88 SCHICK (Repubblica Ceca)

6,88 SOMMER (Svizzera)

6,83 HAZARD T. (Belgio)

6,83 HOJBJERG (Danimarca)

6,83 ZUBER (Svizzera)

6,75 CRISTIANO RONALDO (Portogallo)

6,75 YARMOLENKO (Ucraina)

6,67 BRAITHWAITE (Danimarca)

6,67 CHRISTENSEN (Danimarca)

6,63 LUKAKU (Belgio)

FLOP 20

4,83 BREKALO (Croazia)

4,83 CELIK (Turchia)

5,00 DUBRAVKA (Slovacchia)

5,00 DUDA (Slovacchia)

5,00 CALHANOGLU (Turchia)

5,13 GINTER (Germania)

5,17 PAVARD (Francia)

5,17 GUNDOGAN (Germania)

5,17 MAK (Slovacchia)

5,17 BERG (Svezia)

5,17 DEMIRAL (Turchia)

5,25 GVARDIOL (Croazia)

5,33 WERNER (Germania)

5,33 BEDNAREK (Polonia)

5,33 DYKES (Scozia)

5,33 SATKA (Slovacchia)

5,33 MYKOLENKO (Ucraina)

5,38 KOVACIC (Croazia)

5,38 PETKOVIC (Croazia)

5,38 RAMSEY (Galles)