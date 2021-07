FOTO - Risveglio memorabile per Bonucci: "Coppa, cornetto e cappuccino. Italians do it better"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Iacobellis

vedi letture

Oggi alle 15:55 Euro 2020 di di @giaco_iaco

"Coppa, cornetto e cappuccino. Italians do it better". È stato sicuramente un risveglio memorabile per Leonardo Bonucci, così come per tutti gli altri italiani. Il difensore della Nazionale, grande protagonista anche ieri sera a Wembley, ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae insieme alla coppa e una colazione Italian Style. Questa la simpatica immagine postata da Bonucci insieme al trofeo di Euro 2020: