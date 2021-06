Francia, Ben Yedder vuole cambiare le gerarchie: "Sono testardo e non mi arrendo mai"

"Sono uno che non si arrende mai, di natura testardo". Pensieri e parole che sanno di sfida agli altri attaccanti della Francia quelli di Wissam Ben Yedder, di certo non una prima scelta offensiva per Didier Deschamps, ma molto determinato a cambiare le gerarchie della nazionale. "Non sono abituato a lasciare fare quando le cose non funzionano - le sue parole in un'intervista a Le Parisien -. Quando ero al Tolosa, ad esempio, l'allenatore voleva declassarmi. Così all'allenamento seguente mi misi a dribblare tutti, portiere compreso, per dimostrargli che fossi un calciatore diverso dagli altri. E infatti lo convinsi".