Ufficiale Dal no Venezia all'Iran: Ben Yedder giocherà per il Folad Mobarakeh Sepahan

No, questa volta non è un pesce d'aprile: l'attaccante francese ex giocatore del Monaco, Wissam Ben Yedder, ha trovato squadra ed è ufficiale il suo trasferimento al Folad Mobarakeh Sepahan, club della massima serie iraniana, la Persian Gulf Pro League. L'attaccante nei giorni scorsi si era recato a Isfahan per sottoporsi ad accertamenti medici ha firmato ora un contratto con il suo nuovo club fino al 30 giugno 2026.

A febbraio fu vicino al Venezia in Serie A

Ben Yedder è stato di recente molto vicino all'approdo in Serie A. Il Venezia infatti ci aveva fatto più di un pensiero dato che, probabilmente anche a causa delle sue vicende giudiziarie, era rimasto senza squadra dopo essere rimasto svincolato dal Monaco nell'estate 2024. Il giocatore si è allenato per qualche settimana a stretto contatto con la squadra di Eusebio Di Francesco ed ha presenziato allo stadio alla partita fra i lagunari e la Roma per poi allenarsi a Mestre. Alla fine i veneti hanno optato per non tesserarlo ed il General Manager del club, Filippo Antonelli, disse: "Ben Yedder? Era fermo da sette mesi. Lo abbiamo valutato fisicamente e tecnicamente: è un giocatore importante, ma abbiamo deciso di puntare su questo gruppo".