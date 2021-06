Francia eliminata, ora Deschamps rischia, nonostante il contratto. E Zidane è alla finestra

Inizia a traballare la panchina di Didier Deschamps, capro espiatorio dopo la disfatta della Francia a Euro 2020. Arrivata da grande favorita per la vittoria finale, la squadra è uscita agli ottavi, peggior risultato per i bleus dai Mondiali di Sudafrica 2010. La figuraccia di 11 anni fa costò il posto a Raymond Domenech, ora Deschamps rischia di bruciare il credito acquisito in questi anni soprattutto grazie al Mondiale vinto in Russia. Nonostante il contratto in scadenza al termine dei Mondiali di Qatar 2022, mai come adesso il nome di Zinedine Zidane torna prepotentemente di moda.