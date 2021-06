Francia, Lloris: "Obiettivo vincere per continuare il nostro percorso. Con il Portogallo gran sfida"

Il capitano della Francia Hugo Lloris si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Portogallo: "L'obiettivo è vincere la partita per continuare il nostra buon percorso e costruire la nostra fiducia prima della nuova competizione che inizierà agli ottavi. Affrontare il Portogallo è una grande sfida per noi. Stanno ancora giocando per la qualificazione. Cerchiamo di finire il più in alto possibile nel girone".