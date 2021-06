Francia, Rabiot da gestire. Il centrocampista accusa fastidio alla caviglia

Problemi fisici per Adrien Rabiot, in vista della partita di lunedì fra Francia e Svizzera. Il centrocampista, riporta L'Equipe accusa un problema alla caviglia. Il giocatore è entrato a partita in corso nell'ultima gara contro il Portogallo mentre contro l'Ungheria è stato sostituito dopo poco meno di un'ora di gioco. Nella giornata di ieri Rabiot non ha sforzato, limitandosi a una leggera corsa assieme a Benzema e Coman. Filtra comunque ottimismo dal ritiro dei bleus sul suo utilizzo fino al termine della competizione.