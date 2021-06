Galles, Bale: "Non è andata come volevamo. Abbiamo perso un'occasione"

Gareth Bale, attaccante classe '89 del Real Madrid in prestito al Tottenham Hotspur, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), al termine dell'incontro Galles-Danimarca 0-4 valevole per la gara unica degli ottavi di finale della fase finale di UEFA EURO 2020™:

"Non è andata come volevamo - dichiara il calciatore gallese -. Siamo partiti bene ma, poi, l'inerzia della partita è cambiata. Nella ripresa abbiamo provato a giocarcela ma abbiamo commesso l'errore di concedere troppo".

"Finire come abbiamo fatto è una delusione - prosegue Bale -. I ragazzi sono comprensibilmente arrabbiati e frustrati per essere usciti in questo modo. Abbiamo perso un'occasione ma non posso rimproverare nulla alla squadra che ha dato tutto. Sono orgoglioso di loro".