Galles, cinque vittorie su otto gare negli ultimi 2 Europei. Solo la Francia ha fatto meglio

Il Galles è la seconda squadra ad aver vinto più gare negli ultimi due Europei (2016 e 2020). La squadra britannica con quella di questa sera contro la Turchia è salita infatti a cinque vittorie con solo la Francia, a quota sei, ad aver fatto meglio. Impressionante però la percentuale di vittorie nella fase finale dei Dragoni che vantano ben il 63% di successi (5 su 8 gare giocate).

5 - Only France (6) have won more matches across EURO 2016 and EURO 2020 combined than Wales (5); Wales have the best winning percentage in European Championships history (63%, 5/8). Dragons. #EURO2020 pic.twitter.com/6ZD9YVdVPp

— OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2021