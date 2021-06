Galles-Danimarca 0-4, le pagelle: Dolberg e gli "italiani" super, Ramsey un fantasma

GALLES-DANIMARCA 0-4: 27' e 48' Dolberg, 88' Mæhle, 94' Braithwaite

GALLES

Ward 5 - Prova a limitare il passivo a discapito della sua squadra incassando, purtroppo per lui, ben quattro reti.

Roberts C. 6 - Corre diligentemente lungo l'out di destra uscendo anzitempo a causa di un problema all'adduttore sinistro (dal 41' Williams N. 5 - Subentra all'infortunato Connor Roberts servendo involontariamente a Dolberg la palla del 2-0 danese).

Rodon 5,5 - Gioca al fianco di Mepham commettendo diverse sbavature in fase difensiva.

Mepham 6 - Guida la retroguardia di Page effettuando qualche chiusura degna di nota.

Davies B. 5,5 - Pattuglia la corsia di sinistra concedendo, suo malgrado, qualche metro di troppo agli avversari.

Morrell 5,5 - Affianca Allen in mezzo al campo applicandosi in interdizione senza particolare successo (dal 60' Wilson 4 - Sostituisce Morrell facendo scioccamente espellere nel finale).

Allen 6,5 - Gestisce un cospicuo numero di palloni regalando le giuste geometrie al centrocampo gallese.

James 5,5 - Regala un paio di affondi dei suoi non creando grossi pericoli alla difesa danese (dal 78' Brooks sv - Prende il posto di James rimediando un cartellino giallo per un fallo ai danni di Cornelius).

Ramsey 5 - Galleggia tra le linee cercando e non trovando lo spunto decisivo.

Bale 6 - Conferisce intraprendenza alla manovra d'attacco gallese cercando, con diverse conclusioni da fuori, la rete personale.

Moore 5 - Lotta contro l'intera difesa avversaria faticando, nonostante l'impegno, a rendersi pericoloso (dal 78' Roberts T. sv - Subentra a Moore donando energie fresche allo sterile attacco di Page).

DANIMARCA

Schmeichel 6 - Brividi per una conclusione di Bale nei primi minuti, poi ordinaria amministrazione e solita sicurezza. Non deve praticamente mai impegnarsi.

Christensen 6,5 - Dopo un inizio in sordina, sale decisamente in cattedra e chiude tutti gli spazi. Sempre preciso e ordinato.

Kjaer 7 - Solita prestazione di grande concentrazione e personalità per il difensore del Milan. Dalle sue parti non si passa, annulla Moore. Esce per un problema muscolare, Hjulmand spera non sia nulla di grave. (Dal 77' Andersen s.v.).

Vestergaard 6 - Bale gli crea qualche grattacapo, cresce con il passare dei minuti, anche se spesso si fa trovare fuori posizione.

Stryger Larsen 6,5 - Il duello con James è uno dei più interessanti del match. Il terzino dell'Udinese gioca senza paura e contiene bene il veloce esterno del Manchester United. (Dal 77' Boilesen s.v.).

Hojbjerg 7 - Quando aumenta i giri del suo motore, il Galles comincia a fare fatica. Lo aiuta molto Delanay, ma la sua prestazione è assolutamente positiva. Detta i tempi, sbaglia pochissimi palloni.

Delaney 6,5 - Tanti palloni recuperati, funziona l'intesa col compagno di reparto e coi colleghi "di fascia" Maehle e Damsgaard. (Dal 60' Jensen 6 - Deve solo curarsi della fase difensiva, per ridurre al minimo i rischi. Lo fa molto bene).

Mæhle 7 - Altra conferma: l'esterno dell'Atalanta è uno dei giocatori imprescindibili per questa Danimarca. L'asse "italiano" con Damsgaard funziona alla grande: quando scambiano, la difesa gallese va in tilt. Prova a segnare fino alla fine.

Braithwaite 7 - Molto mobile, prova ad allargare le maglie della difesa gallese e a creare spazi per gli inserimenti dei compagni. Partita di grande sacrificio, nella ripresa si scatena: determinante nell'azione del 2-0, chiude i giochi al 94'.

Dolberg 7,5 - Schierato quasi in extremis al posto dell'infortunato Poulsen, salda il debito con la sfortuna che lo ha tartassato negli ultimi due anni. Si riprende tutto con gli interessi, segnando due volte nello stadio che lo ha visto protagonista con la maglia dell'Ajax. Il primo da grande attaccante, il secondo da opportunista. (Dal 70' Cornelius 6,5 - Entra con il piglio giusto, fa salire la sua squadra e mette in apprensione da solo la difesa avversaria).

Damsgaard 7 - Più di un talento, una certezza. Ogni volta che il fantasista della Sampdoria si accende, sono dolori per la retroguardia avvesaria. Imprevedibile, a tratti imprendibile, un'ora da protagonista. (Dal 60' Norgaard 6,5 - Una meteora nella nostra Serie A, un giocatore su cui Hjulmand conta tanto. Ottimo impatto sulla partita).

Allenatore: Kasper Hjulmand 7 - Tanti momenti di difficoltà nel cammino della Danimarca, ma il CT ha trovato sempre la soluzione giusta per ogni problema. Vince senza sforzarsi più di tanto, preserva energie preziose. Ha costruito un gruppo in cui tutti si sentono protagonisti e che si è fatto forza dopo l'episodio che ha coinvolto Eriksen. Raggiunti i quarti, qual è il limite della sua squadra?