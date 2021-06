Galles, Page in vista della Turchia: "Ottenendo 4 punti in due gare saremo a buon punto"

Il ct del Galles Rob Page ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Turchia che potrebbe essere decisiva per l’accesso agli ottavi: “La Turchia scenderà in campo per ottenere i tre punti dopo la sconfitta contro Italia, ma anche noi vogliamo ottenere un risultato importante anche se non dobbiamo vincere per forza. Ma ottenendo quattro punti in due gare saremo a buon punto. Ci sarà poi un'altra gara (contro l'Italia NdR), ma abbiamo identificato questo match come quello in cui possiamo fare tutto bene. - continua Page - Sarà un'altra sfida difficile, abbiamo avuto un solo giorno per prepararci, ma i giocatori possono sostenere questi sforzi e quindi non farò grandi cambiamenti".