Germania, Ginter: "Sarebbe un errore pensare che il Portogallo è solo Cristiano Ronaldo"

“Il Portogallo non è solo Cristiano Ronaldo, anche se è uno dei migliori giocatori al mondo. Sarebbe un errore pensarlo”. Parla così in conferenza stampa il difensore della Germania Mathias Ginter in vista della sfida contro i lusitani: “Il Portogallo ha altri giocatori pericolosi in attacco e anche altri che possono far male partendo da dietro come Guerreiro a esempio. - continua Ginter – Posso giocare sia nella difesa a tre sia in quella a quattro, non mi cambia nulla, l’importante è sapere che possiamo utilizzare entrambi i moduli e avere la flessibilità di cambiare anche durante una stessa partita. Sabato ci attenderà una sfida importante, da affrontare con equilibrio sapendo che le statistiche parlano a nostro favore e dobbiamo confermarle sul campo. Calci da fermo? Sappiamo che dobbiamo migliorare in questo senso anche perché possono risultare decisivi per vincere o perdere una partita”.