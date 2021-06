Germania, Havertz: "Con la Francia non avevamo fatto male, oggi siamo felici"

L'attaccante del Chelsea e della Nazionale tedesca, Kai Havertz, autore del terzo gol dei teutonici nella sfida contro il Portogallo, commenta la vittoria della Nazionale di Low contro i lusitani: "Secondo me la partita con la Francia non è stata così male e abbiamo giocato un buon calcio. Oggi abbiamo avuto più occasioni e abbiamo giocato più in attacco. Possiamo essere felici stasera, ma abbiamo una grande partita in arrivo. Dobbiamo andare avanti ."