Germania, lesione muscolare per Klostermann. Il difensore out almeno fino ai quarti

Il ct della germana Joachim Löw dovrà fare a meno di Lukas Klostermann per le prossime due gare. Il calciatore del Lipisa infatti ha riportato una piccola lesione muscolare alla coscia che lo terrà fuori per circa due settimane facendogli saltare le sfide contro Portogallo, in programma sabato, e Ungheria, in programma mercoledì prossimo, e l'eventuale ottavo di finale. Il difensore potrebbe dunque essere nuovamente a disposizione del tecnico tedesco per i quarti di finale in programma a inizio luglio.