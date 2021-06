Germania-Lettonia, le formazioni ufficiali: Low lancia nell'undici iniziale l'atalantino Gosens

vedi letture

In campo alle 21, per preparare l'imminente Europeo, la Germania. Nell'undici iniziale scelto dal ct Low per sfidare la Lettonia in amichevole, c'è Gosens dell'Atalanta a rappresentare la Serie A.

Germania (3-4-3): Neuer; Hinter, Himmels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens; Havertz, Muller, Gnabry.

Allenatore: Low.

Lettonia (4-2-3-1): Ozols; Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis; Karklins, Emsis; Ikaunieks, Zjuzins, Ciganiks; Ukdrikis.

Allenatore: Kazakevics.