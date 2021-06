Germania, Low: "Ci sono ancora due partite per trovare la qualificazione"

"Ci sono ancora due partite in cui possiamo sistemare tutto e trovare la qualificazione". La sconfitta fa male, ma Joachim Low è ottimista nonostante il ko contro la Francia. Il ct della Germania è intervenuto al termine della sfida dell'Allianz Arena per analizzare quanto accaduto, ecco le parole diportate dalla Bild: "È stata una gara intensa, abbiamo cercato di lottare fino alla fine, ma alla fine un autogol ha deciso la partita. Non possiamo incolpare Hummels, è stata soltanto sfortuna. Non era facile allontanare quel pallone", ha dichiarato il ct tedesco.