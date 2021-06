Germania, Neuer: "Oggi non abbiamo colto una grande opportunità. Siamo delusi"

Manuel Neuer, portiere della Germania, è intervenuto ai microfoni di ARD per analizzare il ko contro l'Inghilterra: "Oggi abbiamo avuto una grande possibilità, ma non siamo riusciti a coglierla. Siamo enormemente delusi. È stata una serata difficile per i nostri attaccanti, non siamo riusciti a far male all'Inghilterra".