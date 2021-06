Germania-Ungheria, le formazioni ufficiali: Gosens e Sané titolari. Rossi con Szalai-Sallai

Una vittoria per centrare un'impresa clamorosa, in un girone impossibile. L'Ungheria di Marco Rossi vuole fare la storia: se batterà la Germania, si qualificherà agli ottavi di finale. L'avversario, però, è ancora una volta ostico: la squadra di Joachim Loew è reduce dal poker rifilato al Portogallo e punta a chiudere in testa il "girone della morte". Ecco le formazioni ufficiali: i magiari confermano lo stesso 11 capace di bloccare la Francia, mentre i tedeschi operano un solo cambio, forzato, con Sanè titolare al posto di Muller, che comunque sarà in panchina.

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Gnabry, Havertz, Sané.

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai.