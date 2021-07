Gli assist degli 'italiani', i gol di Delaney e Dolberg: Repubblica Ceca-Danimarca 0-2 al 45'

Di dominio vero e proprio non si può parlare, perché tra i due gol è la Repubblica Ceca a fare la partita. Ma la Danimarca dimostra di saper soffrire, di saper difendere, di saper concretizzare soprattutto là davanti. E così il primo tempo del terzo quarto di finale di Euro 2020 si chiude sul 2-0 per Kjaer e compagni grazie alle reti di Delaney e Dolberg e gli assist degli 'italiani' Stryger-Larsen e Maehle.

L'asse decisivo. Pronti-via, ecco il vantaggio danese, direttamente da calcio d'angolo: Stryger-Larsen fa partire un cross morbido, Delaney viene abbandonata dalla difesa avversaria e, tutto solo, può incornare in rete. L'asse tra i due funziona eccome, tant'è che una decina di minuti dopo sono ancora loro a confezionare una gran palla gol, col solito cross e la deviazione di destro del centrocampista del Borussia Dortmund, a lato di un soffio.

Il copione. Per il resto del tempo, è la Repubblica Ceca che prova a fare la partita. Ma la Danimarca fa più male, in ripartenza e non solo. Holes trova un prodigioso Schmeichel a negargli il gol, l'altro eroe con l'Olanda Schick invece fa fatica ad incidere. In contropiede Damsgaard si rende pericoloso con un destro potente ma centrale, neutralizzato da Vaclik. I cechi fanno il gioco, i danesi fanno male.

Il raddoppio. A tre minuti dalla fine del primo tempo la Danimarca si porta sul 2-0. A segnare è Dolberg, ma la rete è (quasi) tutta di Maehle, l'esterno dell'Atalanta che sta incantando a questo Europeo. Assist strepitoso, con l'esterno, dalla corsia sinistra e per il compagno è facile spingere in rete col piattone. E' l'ultima emozione della prima frazione di gioco, tutta a favore della nazionale di Hjulmand.

