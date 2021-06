Griezmann esalta CR7: "Fantastico vedergli fare certe cose a 36 anni, è un esempio per tutti"

Antoine Griezmann, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese, ha speso belle parole per Cristiano Ronaldo: "CR7 è una fonte di ispirazione per tutti, è fantastico vedergli fare certe cose a 36 anni. Non c'è nessuno come lui e Messi. Cristiano è ancora un grande finalizzatore ed è un calciatore completo. Segna di destro, di sinistro, di testa... È un esempio per i giocatori giovani e per i giocatori meno giovani, può aiutarli nella loro formazione calcistica", ha dichiarato il compagno di squadra di Messi al Barça.

Rivedi tutte le parole di Griezmann nel video in calce!