Le pagelle di Bernardeschi - Non molla davanti alle critiche, segna un rigore pesantissimo

Un mese fa era l'uomo più discusso. Perché Mancini ha portato lui e non Politano? Un mese dopo, nonostante le critiche, Federico Bernardeschi è in lacrime ad esultare per la vittoria dell'Europeo, dove è stato protagonista con due rigori pesantissimi. E per La Gazzetta dello Sport la sua gara a Wembley è da 7 in pagella: "Decisamente una bella entrata per Chiesa. Subito in partita, sfiora un gol, una bella punizione, sempre al posto giusto. E il rigore realizzato. Bravo!". Stesso voto da TMW: "Biondo come i sogni dell'Italia. Federico Bernardeschi è il simbolo di questa Nazionale: mai mollare davanti alle critiche anche se sono un fiume in piena". Un bel 7 pieno anche dal Corriere dello Sport: "Entra con personalità. Subito finto centravanti, poi scala nel ruolo di Insigne. Centra il bersaglio su rigore".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 7