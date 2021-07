Le pagelle di Damsgaard: si prende la responsabilità di Eriksen. È un predestinato

vedi letture

L’onore delle armi alla Danimarca che saluta al penultimo atto Euro 2020. Ma soprattutto a Mikkel Damsgaard, autore su punizione dell’1-0 che ha fatto sperare i danesi. In una partita nella quale il talento della Sampdoria è stato, finché è rimasto in campo, il migliore in campo: “Prima un tiro a giro - scrive La Gazzetta dello Sport - poi la punizione gol da urlo a Wembley; è un predestinato”. Chiosa Tuttosport: “Sessantacinque minuti di qualità altissima. Si è preso la responsabilità di Eriksen”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

la Repubblica: 7,5

Corriere della Sera: 7