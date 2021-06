Le pagelle di Depay: il cross per Dumfries una gioia. Non segna ma mostra il suo talento

Uomo mercato dell’estate, vicinissimo al Barcellona ma corteggiato fino all’ultimo dalla Juventus, Memphis Depay parte alla grande nell’esordio a Euro 2020 dell’Olanda, per poi giocare una gara a fasi alterne. Complice anche Dumfries, che prima di segnare il 3-2 definitivo vanifica uno splendido assist dell’attaccante. “Si muove e crea libero: il cross per Dumfries è una gioia della vita”, scrive La Gazzetta dello Sport a corredo del 6,5 in pagella. Stesso voto per Tuttosport: “Non segna ma fa vedere tutto il suo talento”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5