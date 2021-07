Le pagelle di Emerson - Alla spinta costante di Spinazzola preferisce i raid

Sostituire Spinazzola non era un compito facile ma Emerson Palmieri ha dato tutto contro la Spagna cercando di non far rimpiangere il terzino della Roma. E per larghi tratti della partita ci è riuscito. La Gazzetta dello Sport premia l'italo-brasiliano con un 6,5 in pagella: "Non è Spinazzola e fa il terzino, partendo molto basso e lento. Quando prende coraggio, però, prende anche la traversa". Sufficiente la prestazione dell'esterno del Chelsea per Il Corriere dello Sport: "Alla spinta incessante di Spinazzola preferisce i raid, scegliendo il tempo giusto per lanciarsi e creare la sorpresa, combinando con Insigne. La prima volta in cui scappa costringe Busquets all’intervento disperato su Barella. A un sospiro dall’intervallo colpisce la traversa con un sinistro potentissimo. Alla distanza il calo è inevitabile". 6,5 anche da TMW: "L'improbo compito di sostituire l'eroe popolare d'Italia. Alti, bassi, spinte e pugni nello stomaco, la gara non è delle più semplici".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6