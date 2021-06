Le pagelle di Kane: delude ancora. Deve svoltare, altrimenti uscirà dall'Europeo massacrato

vedi letture

Harry Kane, il più atteso dell'Inghilterra, delude ancora. L'attaccante del Tottenham resta a secco anche contro la Scozia e la sua prestazione è bocciata da tutti i quotidiani. 5 il voto da La Gazzetta dello Sport: "Altro flop. Deve svoltare, altrimenti uscirà dall'Europeo massacrato. I tabloid, con la storia che si è messo sul mercato, non aspettano altro". Stesso voto da Tuttosport: "Le cose migliori le fa come suggeritore. Non gli arrivano palloni e non ne va a cercare. Troppo mansueto". Bocciato senza appello anche da TMW: "McGinn lo ferma subito con le cattive e il capitano dei Three Lions probabilmente accusa il colpo mentalmente. Spesso fuori dal gioco, quasi mai in grado di fare la giocata. Neanche un tiro all'attivo"

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5