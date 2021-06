Le pagelle di Modric - Giocatore immenso, Pallone d'Oro di un intero paese

La Croazia vola agli ottavi di finale trascinata dal suo fenomeno, Luka Modric. Una partita perfetta condita da un gol stellare, non a caso i voti sono altissimi sui quotidiani. Tuttosport celebra l'asso del Real Madrid con un 8 in pagella: "Gioca, cuce, segna la rete che riporta in vantaggio la Croazia: giocatore immenso". Mezzo voto in meno su TMW: "Serve la sua sterminata qualità per permettere alla Croazia di andare avanti. Serve un destro di esterno-collo all’angolino. Serve questo, per essere un Pallone d’Oro, per essere un intero paese"

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8