Le pagelle di Pickford - Da punto debole a quasi eroe. Si arrende solo a Donnarumma

Ha iniziato la sfida con l'etichetta di portiere bravo ma che a volte combinua qualche guaio. Ha chiuso la sfida quasi da eroe, un muro fra i pali capace di ipnotizzare dagli undici anche uno specialista come Jorginho. È Pickford uno dei migliori dell'Inghilterra, se avesse portato a casa la coppa grande merito sarebbe stato del portiere dell'Everton. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Doveva essere il punto debole, risponde a Chiesa, fa un mezzo miracolo su Verratti prima del gol, dà sicurezza (e non sempre gli succede)". Voto 8 dal Corriere dello Sport: " Sino all’intervallo si riposa. Chiesa gli provoca solo un brivido, Stones respinge il tiro ravvicinato di Immobile. Il portiere dell’Everton si allunga bene e respinge il destro di Chiesa. Tocca sul palo il colpo di testa di Verratti e non riesce a evitare il tap-in di Bonucci. Con la mano, non si sa in che modo, respinge il cross di Emerson anticipando Bernardeschi. Para su Belotti e Jorginho, ma Donnarumma è ancora più grande e si deve arrendere". Voto 7,5 sul Corriere della Sera: "Tra i segreti del suo salto di qualità c'è anche il alvoro fatto con lo psicologo, che ora potrà prendersi un po' di vacanza. Decisivo a mano aperta in tuffo sul tiro di Chiesa, para anche due rigori".

