Le pagelle di Schick: il capocannoniere non basta. Illude i cechi

Raggiunto Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica marcatori di Euro 2020, Patrik Schick saluta la competizione dopo il 2-1 incassato dalla sua Repubblica Ceca. “Il gol - scrive La Gazzetta dello Sport - è un gioiello da attaccante vero”. 7 per la rosea, mezzo voto in meno per il Corriere dello Sport (“Illude i cechi”) e Tuttosport che vede anche una partita utile in manovra: “Ricama, svaria e inventa per i compagni”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

la Repubblica: 7

Corriere della Sera: 7