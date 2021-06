Le pagelle di Schick - L'avvio è buono, poi ritorna quello visto a Roma

Era l'uomo più atteso dopo le tre reti nei match precedenti, invece contro l'Inghilterra Patrik Schick delude. Bocciato da La Gazzetta dello Sport con 5,5 in pagella: "L'avvio è buono, poi però ritorna quello di Roma. Ovvero potrei (molto) ma non posso". Mezzo voto in meno su TMW: "L'uomo più atteso della serata è anche il più deludente. Non vede palla per 75 minuti, vagando alla ricerca di rifornimenti che non arrivano". Giudizio simile e stesso voto su Tuttosport: " Non gli arriva un pallone in tutto il match e non riesce a entrare nel gioco".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5