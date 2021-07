Le pagelle di Verratti - Sale in cattedra e guida "l'italian palleggio"

Mancini lo ha voluto aspettare. L'infortunio sembrava aver compromesso la sua presenza, invece Verratti ha stupito tutti ed è tornato a dettare legge in mezzo al campo. E lo ha fatto anche ieri sera a Wembley. 6,5 il voto da La Gazzetta dello Sport: "Per un tempo Phillips gli concede niente, poi sale in cattegra e organizza l'italian palleggio. Palo prima del gol di Bonucci". Voto 7 dal Corriere dello Sport: "Phillips lo prende in consegna come Koke in semifinale. Il parigino si rianima dopo l’intervallo e l’Italia, di lotta e di governo, riprende il controllo. Colpisce di testa il palo da cui nasce il gol di Bonucci. Esce stremato". Mezzo voto in più sulle colonne di Repubblica: "La cosa migliore la con il colpo di testa che prende il palo e permette il rimbalzo del gol di Bonucci. Trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Esce sfinito".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 7,5