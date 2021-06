Le probabili formazioni di Ungheria-Francia: magiari a caccia dell'impresa dell'anno

Sarà una grande, grandissima partita quella che vedrà opposte Ungheria e Francia, e dall'esito tutt'altro che scontato. Perché se è vero come è vero che i valori sulla carta sono nettamente diversi, è altrettanto doveroso far notare come i magiari abbiano fatto intravedere trame e idee di gioco molto buone contro il Portogallo, che soltanto nel finale di partita è riuscito a spuntarla seppur sul largo punteggio di 0-3. Al contrario, la Francia si è mostrata sì la solita schiacciasassi ma comunque un po' appannata nella fase centrale del match con una Germania che sembra arrivata ormai alla fine di un ciclo d'oro. Per cui, occhi aperti su questa sfida con la consapevolezza che il margine di upset è molto piccolo, ma presente come già questo Europeo ci ha insegnato.

COME ARRIVA L'UNGHERIA - Potrebbe riposare Adam Szalai, vero e proprio faro dell'attacco di casa ma apparso un po' provato nella scorsa gara. Al suo posto uno tra i due Varga o, più probabilmente, Nikolics che è il giocatore più vicino al compagno di reparto per caratteristiche. Al suo fianco l'ex Palermo Roland Sallai, con l'ex Bologna Nagy in mediana e Orban a guidare la difesa davanti al compagno di squadra al Red Bull Lipsia Gulacsi.

COME ARRIVA LA FRANCIA - Difficile trovarsi di fronte a chissà quante novità tra i campioni del mondo uscenti: magari potrà esserci spazio per Giroud al posto di Benzema, in modo tal da far rifiatare l'attaccante del Real Madrid. Per il resto si va verso una conferma in blocco dell'undici vincente contro la Germania con possibile sorpresa a centrocampo, dove Sissoko e Tolisso scalpitano. Giochi fatti in difesa e in porta, dove ormai solidità e quadratura la fanno da padrona per gli uomini di Dechamps.