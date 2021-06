Il ds della Danimarca: "La UEFA non ha fatto pressioni. Forse giocare non è stato giusto"

Sono stati i giocatori della Danimarca a scegliere di riprendere la gara contro la Finlandia, dopo la grande paura per il malore occorso a Christian Eriksen. Anche il direttore sportivo della federcalcio di Copenaghen, Peter Møller, ha spiegato come si è arrivati a questa scelta: “Onestamente, la squadra non è stata costretta a fare nulla. È stata una decisione difficile, abbiamo scelto di prenderla. Alla fine, la decisione è stata presa dai leader. Nessuno deve incolpare i giocatori, non ho sentito alcuna pressione da parte della UEFA, ma non sono sicuro effettivamente che sia stata la cosa giusta giocare. Dobbiamo pensare a cosa fare in futuro: amiamo tutti il calcio, ma non è la cosa più importante al mondo. Quando accadono cose brutte dobbiamo pensarci”.

Qui la conferenza stampa organizzata oggi dalla federcalcio danese.