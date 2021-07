Il presidente del Vicenza Rosso su Euro2020: "Una squadra unita e motivata fa la differenza"

"La vittoria di ieri sera è la prova che una squadra unita e motivata fa la differenza. Porta quell'unità e quella motivazione a livello nazionale e l'Italia può essere al suo meglio e tra le più grandi nazioni del mondo!

#braveitaly": così, il presidente del Vicenza Renzo Rosso ha commentato la vittoria dell'Italia a Euro2020.

Last night’s victory is proof that a united and motivated team makes all the difference. Take that unity and motivation to a country level, and Italy can be at its best and among the greatest nations in the world! 🇮🇹🇮🇹 #braveitaly pic.twitter.com/OHxN4STpZQ

— Renzo Rosso (@RenzoRosso) July 12, 2021