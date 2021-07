In Scozia tifano Italia: "Salvaci Roberto, sei la nostra speranza finale"

"Salvaci Roberto, sei la nostra speranza finale". Così titola il giornale nazionalista scozzese The National, che si batte per l'indipendenza della Scozia. Ancora molto alta la tensione con l'Inghilterra se Roberto Mancini viene dipinto come William Wallace. Il condottiero nella storia non fa una bella fine, sarebbe preferibile sperare in un epilogo diverso.