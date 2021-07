Inghilterra con la difesa a tre già vista contro la Germania: ecco l'undici che scelse Southgate

Possibile mossa tattica a sorpresa in cantiere per il ct Gareth Southgate in vista della partita di questa sera contro l'Italia che eleggerà la squadra vincitrice di Euro 2020. Il tecnico inglese sta infatti valutando seriamente di passare a tre dietro, per contenere le folate offensive italiane. Una mossa già utilizzata in questo Europeo, una sola volta, nella partita vinta con la Germania. Ecco l'undici titolare che scelse Southgate quella sera.

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Saka, Kane, Sterling.