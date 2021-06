Inghilterra e il preoccupante record nelle gare a eliminazione diretta: una sola vittoria agli Europei

vedi letture

L'Inghilterra si appresta ad affrontare la Germania con un dato preoccupante, dato che i sudditi di Sua Maestà nella storia degli Europei hanno vinto solo una partita a eliminazione diretta, nel 1996 contro la Spagna ai rigori. Prima e dopo il nulla: eliminata nella fase a gironi nel 1980, 1988, 1992 e 2000, non partecipante nel 1984 e nel 2008, sconfitta dal Portogallo ai quarti nel 2004, dall'Italia sempre ai quarti nel 2012 e dall'Islanda nel 2016, agli ottavi di finale, nella prima edizione del torneo allargato a 24 squadre. In merito il ct Gareth Southgate ha così dichiarato: "È un record davvero incredibile ed è qualcosa di cui abbiamo parlato spesso in questi ultimi quattro anni. Ma molti ragazzi di questa squadra non erano nemmeno nati quando ci sono stati questi avvenimenti, per cui per loro sarà irrilevante".