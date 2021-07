Inghilterra, Henderson: "Non dobbiamo sottovalutare l'Ucraina, sarà molto dura"

Jordan Henderson, capitano del Liverpool e centrocampista dell'Inghilterra, ha parlato ai media prima della sfida di questa sera contro l'Ucraina per i quarti di finale di Euro 2020. "Dobbiamo concentrarci completamente sull'Ucraina. Sarà un test davvero difficile. So che la gente dice 'bene, abbiamo battuto la Germania', ma non puoi sottovalutare l'importanza di questa partita e quanto sia forte l'Ucraina come squadra e quanto sarà dura contro di loro. Penso che molti di noi saranno abituati a giocare senza tifosi, almeno nell'ultimo anno, quindi non è una novità. Dobbiamo solo andare là fuori, fare una buona prestazione e se lo faremo avremo buone possibilità di arrivare in semifinale".