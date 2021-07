Inghilterra in finale, il tweet di Boris Johnson: "Vittoria col cuore. Ora portiamolo a casa"

vedi letture

Inghilterra in festa per il successo per 2-1 sulla Danimarca che regala ai Tre Leoni la finale di Euro 2020 contro l’Italia. Via Twitter, il premier britannico Boris Johnson festeggia così: “Stasera i giocatori dell’Inghilterra hanno giocato con i loro cuori. Che prestazione fantastica dalla squadra di Gareth Southgate. Ora in finale. Portiamolo a casa”.