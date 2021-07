Inghilterra, Maguire: "Non vogliamo fermarci qui, vittoria e semifinale meritata"

vedi letture

Primo gol in questo Euro2020 per Harry Maguire, ancora un colpo di testa vincente per il centrale dell'Inghilterra che ha parlato così ai microfoni dell'UEFA dopo il poker all'Ucraina. "E' una grande sensazione, è la seconda semifinale consecutiva dopo i mondiali. Non vogliamo fermarci qui, non vogliamo uscire in semifinale come ai mondiali. Siamo contenti dei progressi. Ci siamo parlati nell'intervallo e siamo tornati in campo con la voglia di chiudere questa partita, abbiamo controllato fino alla fine ed è stata una vittoria meritata".