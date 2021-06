Irrati designato al VAR per Ucraina-Austria, Di Bello per Olanda-Macedonia. Le designazioni

Sarà il tedesco Felix Brych a dirigere la sfida tra Finlandia e Belgio, match valido per l'ultima giornata del Gruppo B in programma a San Pietroburgo lunedì prossimo alle 21 alle ore 21. L'arbitro Davide Massa sarà il quarto uomo. Per l'altra sfida del girone B tra Danimarca e Russia, che si giocherà a Copenhagen, la direzione di gara è stata affidata al francese Clement Turpin. Terna arbitrale romena per Olanda-Macedonia diretta da Istvan Kovacs ad Amsterdam con al Var l'italiano Marco Di Bello e Paolo Valeri primo assistente. A Bucarest per la sfida decisiva per il Gruppo C, tra Ucraina e Austria, da cui potrebbe uscire la sfidante dell'Italia agli ottavi, sarà arbitrata dal turco Cuneyt Cakir. Var italiana affidata a Massimiliano Irrati.