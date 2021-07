"It's a Chelsea thing": Jorginho ed Emerson, campioni d'Europa anche in nazionale

Nonostante la sconfitta dell'Inghilterra, il Chelsea ha voluto omaggiare i suoi due giocatori che hanno rappresentato l'Italia in questi Europei: "Congratulazioni a Jorgi (Jorginho) ed Emerson, Campioni d'Europa sia col club che con la propria nazionali" è il post, aggiungendo: "It's a Chelsea thing" ossia: "È una cosa del Chelsea". I blues, ricordiamo, hanno vinto lo scorso 29 maggio la Champions League e Jorginho era titolare anche contro il Manchester City. Solo panchina in quella circostanza per il terzino sinistro, che ha comunque raccolto nel massimo torneo continentale per club sei presenze.