Italia, Barella: "Sognavo di giocare e vincere con la Nazionale. Ora testa al Galles"

Nel postpartita di Italia-Svizzera, secondo match degli azzurri nella fase a gironi di Euro2020 terminata con successo per 3-0 dei padroni di casa, ha parlato dai microfoni di SkySport Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter: “Con Locatelli siamo partiti dall’Under15 e siamo arrivati fino a qua. E’ bello giocare per questa squadra. Sognavo di giocare e vincere con la Nazionale in questo modo. L’obiettivo è quello di vincere anche contro il Galles. Passare con nove punti sarebbe una grande iniezione di fiducia per noi in vista della fase successiva”.