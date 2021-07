Italia campione d'Europa! La moviola di Tuttosport: "Jorginho rischia, fallo da arancione"

"Partita gestita benissimo e con grande puntualità". Anche Tuttosport promuove l'arbitraggio di Bjorn Kuipers nella finale tra Italia e Inghilterra. "Sterling, contrastato da Chiellini e Bonucci, si lascia cadere con troppa facilità: il contatto c'è, ma è minimo e non tale da essere punito col rigore", scrive il quotidiano sul penalty reclamato dai Three Lions.

Giusto anche non assegnare il rigore all'Italia per il tocco di mano di Stones in area, mentre resta dubbia l'ammonizione di Jorginho nel finale: "Brutta entrata su Grealish: intervento da arancione, Kuipers lo ammonisce", si legge.