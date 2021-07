Italia, Chiesa su Morata: "Sarà bello affrontarlo, è stato fondamentale per me alla Juventus"

L'Italia affronterà la Spagna in semifinale. Intervistato dal sito della UEFA, l'attaccante azzurro Federico Chiesa parla così del suo compagno di squadra alla Juventus Alvaro Morata: "Ci siamo sentiti, e ci siamo fatti i complimenti per i gol. Ci saluteremo, gli voglio bene. E’ stato uno dei giocatori che mi ha aiutato ad inserirmi al meglio quando sono arrivato alla Juve. Sarà bello incontrarlo in questa semifinale".