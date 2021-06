Italia pronta all'esordio, il figlio di Mancini: "Emozione indescrivibile, sono teso io..."

Andrea Mancini, figlio del ct Roberto, ha commentato a Sky la vigilia dell’esordio a Euro 2020 dell’Italia: “È un’emozione indescrivibile, sono in tensione io che non lavoro nell’Italia, posso immaginare lui come sta questa sera. Riti pre-partita? No, ci sentiamo sempre via messaggio, quasi tutte le ore, parliamo di tutto. Poi prima della partita gli mando un in bocca al lupo, sennò la sera ci sentiamo prima di andare a dormire”.